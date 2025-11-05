Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB ve Türkiye İlişkileri Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bulunduğumuz yerden bakıldığında Avrupa da yeni bir stratejik denklemin eşiğine girmiş durumda. Bu konjonktürde AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünüyoruz. AB ve Türkiye'nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika