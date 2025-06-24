Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli Mevkidaşı Wang Yi ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve İran arasındaki gerilimin azaltılması çabaları ile Gazze'deki durumu değerlendirdi. İki bakan, Filistin meselesinin iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde çözülebileceğini vurguladı ve ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin azaltılması için süren çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ele alındı. Ayrıca, Gazze'deki durum değerlendirildi. Bakan Fidan'ın Gazze'deki soykırıma ve kötüleşen insani duruma dikkat çekti. Her iki Bakan da Filistin meselesinin ancak iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde çözülebileceğine vurgu yaptığı öğrenildi. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler de ele alındı. Ticaret ve yatırım konuları dahil olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik irade beyan edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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