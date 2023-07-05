Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'nın ardından Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir görüşme gerçekleştirdi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'nın ardından temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika