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Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'nın ardından Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir görüşme gerçekleştirdi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'nın ardından temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan Cezayir Bakü Politika Haberler

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