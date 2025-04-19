Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Nisan tarihlerinde Cezayir'e ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, 20-21 Nisan tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edecek. Baka Fidan, ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf'la birlikte Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak. Bakan Fidan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ziyareti vesilesiyle Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun da resmi açılışını gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, iki ülke arasındaki ahdi altyapının güçlendirilmesi amacıyla imzalanması öngörülen anlaşmaların müzakere süreçlerini ele alması, Cezayir'le toplam ticaret hacmi için belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaşılması için ekonomik iş birliği alanlarındaki fırsatların verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulaması, bu bağlamda Türkiye'nin enerji güvenliği açısından Cezayir'le bu alanda mevcut enerji iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin altını çizmesi, Türkiye ile Cezayir arasında savunma sanayii alanında karşılıklı yarar temelinde geliştirilebilecek proje ve ortaklıkları ele alması, Sahel, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Cezayirli mevkidaşıyla 21 Şubat'ta Johannesburg'ta düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşme gerçekleştirmiş; Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu'na da iştirak etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26-28 Şubat 2018 ve 26-27 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir'i ziyaretleri, ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılındaki ziyareti sırasında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kurulması kararlaştırılmıştı. YDİK Birinci Toplantısı, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Tebbun'a dokuz bakanın refakat ettiği toplantıda 15 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalanmıştı. YDİK'in izleme mekanizması olan Ortak Planlama Grubu (OPG), 10 Aralık 2022 tarihinde Cezayir'de Dışişleri Bakanları eş başkanlığında yapılan ilk toplantısı ile hayata geçirilmişti. OPG ikinci toplantısı ise, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ın 7 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan ve Attaf'ın eş başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti.

Cezayir, Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ticari ortaklarından birisi konumunda ve Türkiye'nin enerji ithalatında kaynak çeşitlendirilmesi açısından önemli bir yere sahip. Ülkede 60'ı müteahhitlik şirketi olmak üzere yaklaşık bin 400 Türk firması kayıtlı. Cezayir'deki doğrudan Türk yatırımları 6 milyar dolar ve 2024 yılında toplam ticaret hacmi 6,42 milyar dolar olarak gerçekleşti. - ANKARA