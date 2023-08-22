Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan ile güçlü iş birliği mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Bulgaristan'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine olan güçlü desteğinin artacağına inandığını belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin sadece ticari değil, bölgedeki enerji arz güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı.