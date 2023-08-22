Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan ile güçlü iş birliği mesajı verdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Bulgaristan'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine olan güçlü desteğinin artacağına inandığını belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin sadece ticari değil, bölgedeki enerji arz güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fidan: " Bulgaristan'ın Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri konusunda her zaman sergilediği güçlü desteğin kendisinin rehberliğinde daha da artacağına inanıyorum"
"Bulgaristan ile enerji alanında iş birliğimiz yalnızca ticari bir faaliyet değil, bölgedeki enerji arz güvenliği için de büyük önem taşımakta"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.