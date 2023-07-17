Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Hakan Fidan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title