Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika