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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na hitap etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'ta Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na hitap etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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