Dışişleri Bakanı Fidan: "Bizim inancımız bir an önce Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması. Türkiye'nin de böylece Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya'da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan'ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik ve istikrar kalkınma sürecinin bir an önce başlaması." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika