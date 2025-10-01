Hakan Fidan BAE'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın temasları sırasında Gazze'de ateşkes ve Suriye'de istikrarın sağlanması konuları başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Ekim'de BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın görüşmelerinde Türkiye'nin BAE'yle çok boyutlu iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere Gazze'de ateşkes ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunması ve Suriye'de istikrar, kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye ve BAE arasındaki ikili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Temmuz ayında BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti. YDSK'nın ilk toplantısı 16 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed'in başkanlığında yapılmıştı. Bakan Fidan, son olarak 5 Mayıs'ta BAE'ye gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'la görüşmüştü.

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 16 milyar dolar olarak gerçekleşti. - ANKARA