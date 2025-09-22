Fidan ve Wong, BM Genel Kurulu'nda Bir Araya Geldi

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına başladı. Bakan Fidan, Türkevi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi. - NEW YORK

