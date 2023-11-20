Dışişleri Bakanı Fidan: "ABD yönetimi ile yıl boyunca temaslarımıza devam ettik. Yaptığımız görüşmelerde Amerika'nın PKK-YPG ile yaptığı iş...
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Dışişleri Bakanı Fidan: "ABD yönetimi ile yıl boyunca temaslarımıza devam ettik. Yaptığımız görüşmelerde Amerika'nın PKK-YPG ile yaptığı iş birliğinin, FETÖ'nün Amerika'daki varlığının ve tek taraflı yaptırımlarının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını güçlü bir şekilde tekrar vurguladık.
Dışişleri Bakanı Fidan: "ABD yönetimi ile yıl boyunca temaslarımıza devam ettik. Yaptığımız görüşmelerde Amerika'nın PKK- Ypg ile yaptığı iş birliğinin, FETÖ'nün Amerika'daki varlığının ve tek taraflı yaptırımlarının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını güçlü bir şekilde tekrar vurguladık. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika