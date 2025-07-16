Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Temsilci Barrack ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve güneydeki çatışmaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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