Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Meslektaşı Rubio ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Meslektaşı Rubio ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaparak, Rusya-Ukrayna savaşı, İstanbul'daki müzakereler, Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye'deki ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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