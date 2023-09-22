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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı'nın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein'la görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki temasları kapsamında ABD Başkanı'nın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki temasları kapsamında ABD Başkanı'nın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ile Türkevi'nde bir araya geldi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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