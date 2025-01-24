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Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya ziyarette bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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