Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu Üyesi Lahbib'i Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyesi Lahbib'i kabul etti

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'i kabul etti.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'i kabul etti. Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Bakan Fidan ve Lahbib'in baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.