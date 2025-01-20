Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu Üyesi Lahbib'i Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'i kabul ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyesi Lahbib'i kabul etti
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'i kabul etti.
Bakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'i kabul etti. Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Bakan Fidan ve Lahbib'in baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Politika