Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor." - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Haberler

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