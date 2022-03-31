Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor." - ANKARA
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