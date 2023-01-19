Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu Politika Haberleri - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu WASHINGTON - Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği ABD'de gerçekleştirdiği buluşmaya istinaden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Washington'daki programımıza farklı düşünce kuruluşlarından akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek devam ettik." ifadelerine yer verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Washington Türkiye Politika Güncel Haberler

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