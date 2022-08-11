Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya görüşmesi) 26 Ağustos'ta bu mekanizma ilk toplantısını gerçekleştirecek"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Büyükelçiler Konferansına ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenledi (2)Bakan Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya görüşmesi) 26 Ağustos'ta bu mekanizma ilk toplantısını gerçekleştirecek"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Büyükelçiler Konferansına ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenledi (2)
Bakan Çavuşoğlu:
"(İsveç ve Finlandiya görüşmesi) 26 Ağustos'ta bu mekanizma ilk toplantısını gerçekleştirecek"
AA / Politika