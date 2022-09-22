Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü Politika Haberleri - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki temasları kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü. - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Habib ile görüştü NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki temasları kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkevi'nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Mevlüt Çavuşoğlu New York Lübnan Politika Güncel Haberler

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