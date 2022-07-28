Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Ukrayna savaşından dolayı 'orta koridor'un önemi artıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu " Ukrayna'daki savaştan dolayı Asya ve Orta Asya bölgesindeki ürünlerin Rusya üzerinden Avrupa piyasasına ulaştırılması zor ve imkansız görünüyor. Dolayısıyla "orta koridor" Azerbaycan Gürcistan Türkiye konumunun önemi artıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile İstanbul'da bir araya geldi. İki baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan'ın 14 yıldır en büyük ticari ortağı olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geçti. Bu yılki 6 aya baktığımız zaman bu senenin sonunda 3 milyar dolara yaklaşacağız. Daha önce liderlerimiz 3 milyar dolar hedefi belirlemişti. Bu hedefi önümüzdeki günlerde güncellememiz gerektiğini biliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için aramızda serbest ticaret anlaşması mevcut. Bu anlaşmanın çerçevesini genişletmemiz gerekiyor. Her iki taraf da buna dahil olabilecek ürünleri paylaştılar. Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomik Komisyon toplantısı dahil arkadaşlarımız bu müzakereleri devam ettirecekler. En kısa sürede bunun çerçevesini genişletmek istiyoruz. Biz her zaman diplomaside kazan kazan anlayışı ile ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz artıyor ama Türkiye lehine bir açık var. Ticaretin daha dengeli olabilmesi için Gürcistan'dan ithal edebileceğimiz ürünler listesi üzerinde de çalışıyoruz. Gürcistan'da ciddi miktarda Türk yatırımı var. Bugün firmalarımızın durumunu da ele aldık. Ayrıca lojistik özellikle taşımacılık ticarette en önemli konulardan biri. Ukrayna'daki savaştan dolayı Gürcistan sınırında artan bir trafik var. Özellikle Rusya ve diğer ülkelere gidecek tırlar şoförler bazı gecikmelerle karşı karşıya kalıyorlar. Gürcistan hükümeti elinden gelen desteği veriyor. Sorunların nasıl çözebileceğimizi de değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin komşu ülkelerle enerji alanındaki işbirliklerine büyük önem verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Azerbaycan ile bölgemizin çehresini değiştiren önemli projeleri birlikte hayata geçirdik. Bakü Tiflis Kars, Bakü Tiflis Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru bu anlayışla hayata geçirildi. Orta koridor başta olmak üzere bölgemizdeki ulaştırma bağlantıları için önemli konumdaki Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan daha etkin şekilde faydalanmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları değerlendirmek için Türkiye Gürcistan Azerbaycan üçlü toplantımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Bakü'de Türkiye - Azerbaycan - Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma bakanları toplantısın gerçekleştirdik. Gelecek hafta Türkiye -Azerbaycan -Özbekistan Dışişleri Ulaştırma ve Enerji Bakanları toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantılar amaç şu. Son zamanlarda Ukrayna'daki savaştan dolayı Asya ve Orta Asya bölgesindeki ürünlerin Rusya üzerinden Avrupa piyasasına ulaştırılması zor ve imkansız görünüyor. Dolayısıyla orta koridor Azerbaycan Gürcistan Türkiye konumunun önemi artıyor. Önümüzdeki süreçte bu tür toplantılara Gürcistan'ı da dahil etmek istiyoruz ki lojistik konusunda enerji güvenliği konusunda birlikte çalışmamız lazım. Bu bölgemizin ekonomik kalkınması bakımından da, uluslararası piyasalar bakımından da önemli. Bölgemizi bir lojistik üs, enerji üssü yapma bakımından son derece kritik" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki dönemde Gürcistan'ın ziyaret planladığını kaydetti.

Görüşmede güvenlik konularının da gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "FETÖ konusunda dost ve komşu Gürcistan'dan beklentilerimizi paylaşma imkanımız oldu. Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne en güçlü destek veren ülkeler arasında Türkiye geliyor. Abazya ve Güney Osetya ihtilaflarının barışçıl yöntemlerle çözülmesini arzu ediyoruz. Ayrıca Gürcistan'ın Avrupa Atlantik Entegrasyonu da destekliyoruz. Görüşmemizde Ukrayna Karabağ gibi bölgesel meseleleri değerlendirdik. Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Tiflis'te bir araya getirdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Amacımız Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ve istikrarın tesis edilmesi" açıklamalarında bulundu.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ise görüşmenin çok verimliği geçtiğini vurgulayarak, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki daimi desteğini önemli bulduklarını belirtti.

Bölgedeki güvenlik sorunlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Darchiashvili, "Güney Kafkasya'da var olan zorlu süreçlerden bahsettik. Gürcistan'ın barışı desteklediği ve bölgede istikrar ve barış için diyaloğun çok önemli olduğunun bir kez daha altını çizerek söylemiş oldum. Ortak çabalarımızla sadece karşı karşıya olduğumuz meselelerin üstesinden gelebileceğimiz yanı sıra, aynı zamanda bölgede oluşan yeni imkanlardan istifade edebileceğimiz konusuna da önem veriyoruz. Görüşmemiz esnasında Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarda gerçekleşen endişe verici sosyal insanı ekonomik konularla ilgili detaylı bilgileri aktırdım. Bu bağlamda uluslararası mekanizmaların daha aktif şekilde işlemesi konusunda mutabık kaldık" dedi. - İSTANBUL