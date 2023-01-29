Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'yi uluslararası alanda lider ülke ve küresel güç yapan adımlar atıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Türkiye'yi uluslararası alanda lider ülke ve küresel güç yapan adımlar atıyoruz" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) gerçekleştirdiği Genç Diplomatlar Akademisi'nin programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mahkut Akşit ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Girişimci ve İnsani Dış Politika" isimli buluşmada açılış konuşması yaptı.

"Bugün dünyanın en ücra köşesindeki bir hadiseyi anında öğreniyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün dünyanın en ücra köşesindeki bir hadiseyi anında öğreniyoruz. Bunları raporlaması gereken elçilerdir, diplomatlardır. Aslında onlara bu anlamda olan bağlılık da azalıyor. Artık bir liderin, uluslararası örgütün temsilcisinin ya da bir dışişleri bakanının attığı tweet, tweetin etkisi standart basın açıklamalarından, bakanlık ya da devlet açıklamalarından çok daha fazla oluyor" dedi.

"Bu menfur eylemleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek akıl tutulmasıdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç, Hollanda, Danimarka ve Avrupa'da olanları görüyorsunuz. Bu menfur eylemleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek akıl tutulmasıdır. Başka inançlara gelince olmaz, suç. Ama bizim yüce dinimiz İslam'a, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e gelince ifade özgürlüğü. Bu ahlaksızlıktır. Bunu çifte standartla değerlendirmek yetersizdir. Hem de alçaklıktır" şeklinde konuştu.

" Türkiye'yi uluslararası alanda lider ülke ve küresel güç yapan adımlar atıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye'yi uluslararası alanda lider ülke ve küresel güç yapan adımlar atıyoruz. Ukrayna arabuluculuk, Türk Dünyası Normalleşme adımları, çok taraflı diplomasi Afrika, Latin Amerika ve Asya politikalarımız, İslam Düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi alanlarda yoğun mücadele gibi alanlarda yoğun bir diplomasi izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınayan Bakan Çavuşoğlu, "Dün Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 1 şehidi var. Kardeşlerime baş sağlığı diliyor, geçmiş olsun dileklerimi buradan bir kere daha iletmek istiyorum" dedi.

Program daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - İSTANBUL