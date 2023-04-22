Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor, bizi kimse tutamaz" "Elin oğlu dünyanın en gelişmiş SİHA'sı diye yazıyor, Ukrayna'da erkek çocuklara Bayraktar ismi veriyorlar, sen bana, 'dokunacağım, engelleyeceğim' diyorsun" "Senin her yerin ateş olsa ancak kendini...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor, bizi kimse tutamaz"

"Elin oğlu dünyanın en gelişmiş SİHA'sı diye yazıyor, Ukrayna'da erkek çocuklara Bayraktar ismi veriyorlar, sen bana, 'dokunacağım, engelleyeceğim' diyorsun"

"Senin her yerin ateş olsa ancak kendini yakarsın, zaten kendi kendilerini patlatıyorlar"

" Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor, bizi kimse tutamaz, engelleyemez, 'Yakacağız, yıkacağız' diyenlere de millet fırsat vermez"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milli yatırımların küçümsenmesini eleştirerek, " Elin oğlu dünyanın en gelişmiş SİHA'sı diye yazıyor. Ukrayna'da erkek çocuklara Bayraktar ismi veriyorlar. Sen bana dokunacağım, engelleyeceğim diyorsun. 'Yakarız, yıkarız, ederiz, gideriz, hesap sorarız.' Senin her yerin ateş olsa ancak kendini yakarsın. Kendi kendini yakarsın. Zaten kendi kendilerini patlatıyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekili adayı da olduğu memleketi Antalya'nın Akseki ilçesindeki bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşma törenlerinde depremzedeleri de ziyaret ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, millet devlet dayanışması ile yaraların sarıldığını evlerinde yapılmaya başlandığını bildirdi.

100 bin civarında evin yapımına başlandığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu," Cumhurbaşkanımızı söz verdi mi yapar. Yıkılan evlerin yerine daha sağlamını yapacağız. Daha güzel yeşil daha sağlam evlere vatandaşlarımızı taşıyacağız, buna köy evleri de dahil" diye konuştu.

Akseki'nin bir çok talebini gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, " Alacabel Tüneli devam ediyor. İki taraftan ışık görünüyor, içerideki çalışmalar devam ediyor. 2024'de Alacabel Tüneli inşallah bitecek. Akseki'den Manavgat'a doğru yolun bir kısmı duble oldu hedefimiz baştan sona bu yolu duble yapmak. Önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu sene Antalya'ya 4.5 milyarlık yatırım yapacağız. Mahallerimiz dahil elektrikle ilgi sorunları çözeceğiz. Antalya'ya doğalgazı getirdik, Anamur'a doğru doğalgaz gidecek. Akseki'de doğalgazla buluşacak. Burada kapalı ve açık cezaevi yapıyoruz. Bayramdan sonra ilçe merkezine sıcak asfalt geliyor. AK belediyecilikte sürprizler bitmez. Biz memleketimiz için Cumhur İttifakını kurduk, yola devam edeceğiz. 50 yataklı yeni devlet hastanesi planlıyoruz. İlçe sağlık müdürlüğüm ve aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık istasyonu merkezi ihale aşamasına geldi. Göktepe'ye bir kayak merkezi istiyorsunuz. Planlama dahil her şey hazır, yatırımcı bekleniyor. Yatırımcı bulduğumuz an kışın kayak yazında yayla gibi herkes o güzel tesislerde tatil yapacaklar. Türkiye'den değil Arap ülkelerinden de gelenler olacak" diye konuştu.

"Ne dedikte yapmadık"

Trabzon'a Dışişleri Bakanlığının bir temsilciliğini açacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, " Tarihimizin en büyük felaketini yaşıyoruz, yaraları saracağız dedik sarıyoruz. Antalya'da felaket yaşadık, 11 gün gece gündüz uyumadık. Arkadaşlarımızla inanın günde 3 saat uyuyan arkadaşlarımız var. Bizde buradaydık. Muhalefet dedi ki Dışişleri Banının ne işi var. Kardeşim yurt dışından helikopter uçak getiriyoruz. Her yerde yangın var. Bende bir bakanım ve Antalya'nın evladıyım, diğer işlerimiz yapıyoruz. Bizim başka bir yere gitmemiz mümkün mü. Kepez Beleni'nde yeni evleri gördünüz mü? Biz gece gündüz çalışırken, birileri CHP'liler İzmir'den Ankara'dan kadınları gönderdiler, tek tek ev ev dolaştılar. "Sakın ha belgeleri imzalamayın devlet sizi dolandıracak evlerinizi vermeyecekler". Bunu söylediler. Şimdide depremzedelere aynı şeyi söylüyorlar. Dün yurtlarda gezerken oralara gitmişler" Devlet sizi buradan atacak" demişler. Aramızdaki fark bu. Biz hep yapacağız edeceğiz diyoruz, sözümüzü tutuyoruz. Onlar, "yakacağız, yıkacağız, durduracağız, olmaz, yapılmaz, öyle olmaz, yapamazlar" Ne dedikte yapmadık." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, hiçbir zaman partizanlık yapmadıklarını vatandaşa hizmet etmek isteyen herkesi desteklediklerini kaydetti.

Türkiye geliştikçe taleplerdin değiştiğini çoğaldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her yerine devasa mega projeler yaptıklarını belirtti.

"Kime yaranacaksın"

Savunma sanayinde dışa bağımlı olduklarını ama şimdi yerli ve millik oranının yüzde 80'lere ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu," Dış politikada dünyada küresel bir aktör olduk. 90 ülkeden 11 bin 320 kişi geldi arama kurtarma için. Yıllardır Türkiye herkesin yardımına koşuyor. İhracatımız 36 milyar dolardan, 260 milyar dolara çıktı. Bu oturduğun yerden içe kapanarak olmaz ki. Haklının hakkın yanındayız. O nedenle Ukrayna savaşında arabuluculuk yapan tek lider Cumhurbaşkanımız tek ülke Türkiye. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destekliyoruz, Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Batının tek taraflı yaptırımlarına katılmıyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur, İran'a karşıda katılmadık. Biz milletimin çıkarlarını gözetirim, ülkemizin refahını düşünürüz. Arabuluculuk yapabilmem için tarafsız olmam lazım. Ne diyorlar."Biz nasıl bir ülke olduğumuzu iktidara gelirsek göstereceğiz" diyorlar. Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacağız, taraf tutacağız" diyorlar. Niye, Amacın ne kime yaranacaksın. Bu milletin faydasına mı bu değil, zararına. Biz Rusya'ya muhtacız diye ilkeli davranmıyoruz. İlkesel politika gereği, böyle olması gerektiği için tarafsız duruyoruz. Bunu niye bozacağız, birine yaranmak için, benim çıkarım ne olacak. Senin zararını batı telafi edecek mi hayatta yapmazlar. Gerçi Kılıçdaroğlu, iki de bir 300 milyar getireceğim diyor. Ne için nerede getirecek kim söz verdi bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Millet izin vermez"

Türkiye'nin bölgesel bir güç değil küresel bir aktör olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, " AK Parti ile gurur duyalım. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile gurur duyuyoruz. Atatürk'ün ilk 10 yılda yaptıklarından sonra cumhuriyetimize en büyük eserleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler kazandırdık. Yaptıklarımızı anlatmamızdan rahatsız oluyorlar. Hangi zorluklarla karşı karşıya kaldığımızı anlatmamızı istemiyorlar. FETÖ darbe girişimi, vesayet dönemi, partimizi kapatma süreci, e muhtıra dönemini anlatmamızı istemiyorlar. Biz 21 yıla kolay gelmedik, mücadelelerle geldik, milletimizle el ele geldik. Neden anlatmamızı istemiyorlar biliyor musunuz. PKK terör örgütünden de bahsetmemizi istemiyorlar. Ne işimiz var Suriye'de ne işimiz varmış orda. Kılıçdaroğlu,"YPG bir terör örgütü değildir" diyor. Amerika'nın bile dosyalarında var NATO'nun dosyalarında var PKK ile YPG aynı şey diye. Uygulamaları ayrı bir şey var baksınlar ortada. Sen niye YPG,PKK aynı şey diyemiyorsun, kimden korkuyorsun. Bunlardan niye bahsetmemizi istemiyorlar biliyor musun? Bunları unutalım, iktidara gelirsek, kanun hükmünde kararname ile çıkarılanları yeniden kadroları millet unutsun, rahatça sokalım tekrar görevlendirelim. Yok öyle bir şey. Bu millet buna izin vermez" dedi.

Okullarda PKK propagandası yapan öğretmenler PKK ile bağlantıları tespit edildiği için uzaklaştırıldığını vurgulayan Çavuşoğlu," Biz aynı anda DAEŞ, FETÖ, PKK, YPG ile mücadele ediyoruz. Onları geri getirip PKK propagandası mı yaptıracaksın ey Kılıçdaroğlu. APO'nun heykelini dikeceğiz diyenleri hapisten çıkacaklarmış. Heykel diktirmek için mi çıkaracaksınız bunları. Ülkeyi 28 eyalete bölme projesi nedir onu anlatın bize. Gelirler orada kalacakmış. HDP'li belediyeler tüm paraları PKK'ya gönderdiler. Çocukları ailelerinden zorla alıp dağa gönderdiler. Diyarbakır'daki anneleri dinledim. Ülkemizi o karanlık günlere döndürmek istiyorlar. Biz o karanlık günlere dönemeyiz, döndürtmeyeceğiz. Bu millet izin vermez. Siz sandıkları patlatacaksınız, o zaman dinleyecekler" dedi.

"Projeler ortaya koyuyoruz"

Başka adayların cumhuriyetin ikinci yüzyılı ile Türkiye'yle ilgili Antalya'yla ilgili bir planı var mı diye soran Çavuşoğlu, " Tek bahsettikleri, 'Antalya hakettiğini' alacak. Antalya zaten hakettiğini alıyor. 3 milyon turist dayısı 15 milyon çıktı. Biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak için yollara koyulduk. Ortaya vizyon, projeler koyuyoruz" diye konuştu.

"Kendini yakarsın"

Milli doğalgazın sisteme bağlandığının altını çizen Çavuşoğlu, " Bunun bile küçümsediler. Yok yalan dediler. Hiç utanma yok bunlarda. Geldiğimiz otomobili de küçümsediler. Yapamaz dediler. Nerede dediler, işte sokaklarda binmek istiyorsanız gelin verelim. Herkese açık kura ile. Bende başvurdum çıkmadı. Kabinede herkes başvurmuş kimseye çıkmadı. Gelsinler görsünler, her şeyi küçümsüyorlar. Petrol ve doğalgaz çalışmasını sürdüreceğiz. 4 gemimiz var. O gemiler bizim olmasaydı bize bir çivi bile çaktırmazlardı. Siyaseten de, ihtiyaç olduğun ürünlerde de bağımsız olacaksın. Uçak gemilerimizi yapmaya başladık onu da küçümsüyorlar. SİHA'yı küçümsüyorlar.Nesini küçümsüyorsun. Elin oğlu dünyanın en gelişmiş SİHA'sı diye yazıyor. Ukrayna'da erkek çocuklara Bayraktar ismi veriyorlar. Sen bana dokunacağım, engelleyeceğim diyorsun. Tıpkı DEVRİM'me uçak fabrikalarına yaptıkları gibi geçmişte. Yakarız, yıkarız, ederiz, gideriz, hesap sorarız. Senin her yerin ateş olsa ancak kendini yakarsın. Kendi kendini yakarsın. Zaten kendi kendilerini patlatıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Şahlanış dönemi"

Dünyada belirsizliklerin arttığını, bu nedenle Türkiye'nin daha da güçlü olması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Herkes Türkiye'den umut bekliyor. Türk'ün sorumluluğu büyük. 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla istikrar sürecek, Türkiye büyüyecek. Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor. Bizi kimse tutamaz, engelleyemez. 'Yakacağız, yıkacağız.' diyenlere de millet fırsat vermez."Çok çalışacağız. Yeni ortaklarımızla dahada güçlendik. Ülkemizi yeni başarılara taşıyacağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, ardından Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde de bayramlaşma programlarına katıldı.