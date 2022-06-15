Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafında. Onlardan da yazılı şekilde cevap beklediğimizi hatırlatmak isteriz."

- "(Tahıl Krizi) 4'lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya'dan da olumlu cevap gelirse 4'lü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz."