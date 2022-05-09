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Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Behlül Çetinkaya - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bu bağlamda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Behlül Çetinkaya - Politika

Politika, Güncel, Haberler

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