Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika