Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Politika Haberler

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