Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Politika Haberler

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