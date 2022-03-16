Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını biliyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını biliyorum" dedi. - MOSKOVA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika