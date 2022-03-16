Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını biliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan Rusya ile Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması. Müzakerelerde bir yakınlaşma sağlandığını biliyorum" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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