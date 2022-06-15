Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı olan Sırbistan'a geldi. Çavuşoğlu'nun resmi ziyaret dahilinde geldiği Sırbistan'da çeşitli temaslarda bulunması ve ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun 19 Haziran'a kadar sürecek olan Balkan turu çerçevesinde Sırbistan'ın ardından Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'yı ziyaret etmesi planlanırken, 16 Haziran'da Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu'na katılması ve Forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapması bekleniyor. - BELGRAD

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Politika Haberler

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