Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı
Politika Haberleri
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı.
Çavuşoğlu, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Yurdun yemekhanesinde depremden etkilenenlerle sahur yapan Bakan Çavuşoğlu, sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.
Bakan Çavuşoğlu'na, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Politika