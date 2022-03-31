Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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