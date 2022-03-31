Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika