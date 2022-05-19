Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temasları dahilinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temasları dahilinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açılamada, "Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari'yle ekonomik ve savunma sanayii işbirliğimizi, Afganistan'daki gelişmeleri ele aldık" dedi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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