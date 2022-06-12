Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları çerçevesinde Türk sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev'de bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, bugün ve daima, birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da bulunduğu toplantının ardından Çavuşoğlu, Lapta bölgesinde düzenlenen etkinliğe katılarak halk ile buluştu. Çavuşoğlu etkinlikte, "KKTC'nin en güzel yeri olan Lapta'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Çavuşoğlu'nun yarına kadar sürmesi öngörülen KKTC ziyaretinde, Türkiye ile KKTC heyetleri ile beraber Kıbrıs sorunu ve bu çerçevede ulusal davayı ilgilendiren konuların görüşülmesi bekleniyor. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı / Politika