Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları çerçevesinde Türk sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev'de bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, bugün ve daima, birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da bulunduğu toplantının ardından Çavuşoğlu, Lapta bölgesinde düzenlenen etkinliğe katılarak halk ile buluştu. Çavuşoğlu etkinlikte, "KKTC'nin en güzel yeri olan Lapta'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Çavuşoğlu'nun yarına kadar sürmesi öngörülen KKTC ziyaretinde, Türkiye ile KKTC heyetleri ile beraber Kıbrıs sorunu ve bu çerçevede ulusal davayı ilgilendiren konuların görüşülmesi bekleniyor. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title