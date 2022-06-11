Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti çerçevesinde KKTC'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu KKTC Ercan Uluslararası Havalimanı'nda, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler karşıladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca havalimanına gelen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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