Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti çerçevesinde KKTC'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu KKTC Ercan Uluslararası Havalimanı'nda, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler karşıladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca havalimanına gelen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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