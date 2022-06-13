Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. - LEFKOŞA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Cumhuriyet Kıbrıs Politika Haberler

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