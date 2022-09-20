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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü

Politika Haberleri

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul'una katılmak için ABD'nin New York kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York'taki ilk görüşmemizi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mevkidaşım Tahsin Ertuğruloğlu'yla gerçekleştirdik. Her zaman ve her yerde KKTC'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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