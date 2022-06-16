Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'da Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü OHRİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'da Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'ın ardından Kuzey Makedonya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Ohri kentinde Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ile görüşen Çavuşoğlu, İbrahimoviç'i yeni görevi nedeniyle tebrik etti. İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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