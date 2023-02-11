Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama göre, Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de yer aldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Kahramanmaraş Azerbaycan Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title