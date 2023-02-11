Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama göre, Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de yer aldı.