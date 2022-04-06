Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Brüksel'deki ikinci görüşmemizde İtalya Dışişleri Bakanıyla, Ukrayna ve Libya'daki gelişmeleri, savunma ve ekonomik işbirliğimizi ele aldık" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Kanada, İtalya, Politika, Haberler

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