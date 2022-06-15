Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafında. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafında. Onlardan da yazılı şekilde cevap beklediğimizi hatırlatmak isteriz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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