Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsveç ve Finlandiya somut adım atmalı" - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'nın somut adım atması gerekiyor. 'Zaman içinde Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz' gibi yaklaşım doğru değil. NATO gibi bir ittifaka üye olmak istiyorlarsa teröre verdikleri desteği kesmek zorundalar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olarak, "Türkiye'nin bu süreçteki tutumu gayet açık, net. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. Bu konuda NATO içerisinde geçmişte farklı görüşler olmuştur. Ama Türkiye'nin tutumu her zaman açıktır. İkincisi bu iki ülkenin adaylığı ile ilgili Türkiye'nin koyduğu rezervin sebebi çok açıktır. Bu iki ülkenin terör örgütleri ile PKK/YPG, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütleri ile ilişkileri ve o terör örgütlerine yaptıkları destek. Sonuçta NATO'nun güvenliği, NATO içinde dayanışma hepimiz için önemli, tüm müttefikler için geçerlidir. Müttefik olmak isteyenler için de geçerlidir. Biz Finlandiya ve İsveç'in güvenlik endişelerini anlıyoruz ama NATO içinde birçok müttefiğimizin açık biçimde söylediği gibi herkesin Türkiye'nin de meşru güvenlik endişelerini anlaması gerekiyor. O nedenle zaten terörle mücadelenin net şekilde stratejik konseptte yer almasını istiyoruz. Sonuçta bizim niye karşı çıktığımızı herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara'ya gelerek konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu toplantıda açık net şekilde iki ülkenin PKK/YPG başta olmak üzere FETÖ, DHKP-C terör örgütlerine verdikleri destek ve o ülkelerdeki terör örgütlerinin mevcudiyeti ile ilgili bilgiler, belgeler bir kere daha paylaşıldı. Ayrıca bu iki ülkeden beklentilerimizi somut bir şekilde ortaya koyan bir yazılı belge her iki heyetle paylaşıldı. Heyetler bu belgeleri aldılar, başkentlerine döndüler. Şimdi bu ülkelerden cevap bekliyoruz. Somut adımlar atması yönünde cevaplarını bekliyoruz. Bu adımların atılması gerekiyor. 'Zaman içinde Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz, dostuz, müttefiğiz' gibi yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor. Bizim beklentimiz imkansız değil. Teröre verdikleri desteği kesmek zorundalar. NATO gibi bir ittifaka üye olmak istiyorlarsa kesmek zorundalar" şeklinde konuştu.

Makedonya'nın NATO üyelik sürecini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Makedonya'nın NATO'ya üyeliği kaç sene sürdü. 11 yıl sürdü. Neden? Çünkü Yunanistan, Makedonya'dan ismini değiştirmesini istedi. Kuzey Makedonya oldu, ondan sonra NATO üyesi olabildi. Yani biz bir ülkeden ismini değiştirmesini istemiyoruz. Şu anda Avrupa Birliği içerisinde bazı üye ülkelerin Kuzey Makedonya'nın müzakere tarihi alabilmesi için ortaya koyduğu ön şartlar kabul edilebilir bile değil. Biz bir ülkenin isminin de değiştirilmesini istemiyoruz. Bir ülkeye 'aslında siz Türktünüz, bunu kabul edin' de demiyoruz. Bizim talebimiz gayet meşru, net. Bu ülkelerin teröre yönelik desteği kesmeleri gerekiyor. Ayrıca bize yönelik savunma sanayii kısıtlamalarının sonlandırılması gerekiyor. Bu tür kararlar dostlara ve müttefiklere karşı alınmaz. Maalesef NATO içinde böyle ülkeler de var. Düşmanlara karşı alınan kararlardır. Gayet açık, net. Umarım Finlandiya ve İsveç mesajlarımızı gayet iyi anlamıştır. Diğer müttefik ülkelerin de bu iki ülkeyi Türkiye'nin endişeleri ile ilgili somut adım atma yönünde teşvik etmesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika