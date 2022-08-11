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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamas ANKARA - Büyükelçiler Konferansına ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenledi(3)Bakan Çavuşoğlu: "AB'de sorunlar var.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamas ANKARA - Büyükelçiler Konferansına ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenledi(3)

Bakan Çavuşoğlu:

"AB'de sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi konusunda tek başına ortaya irade koyabilen tek ülke Türkiye'dir"

"İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor"

AA / Politika

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