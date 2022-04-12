Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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