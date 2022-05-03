Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Politika
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Politika