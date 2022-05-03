Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika