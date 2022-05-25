Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki devletli çözümün kalıcı barış olduğuna inanıyoruz" - Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki devletli çözümün kalıcı barış olduğuna inanıyoruz"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika