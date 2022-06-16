Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya'da Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya'da Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü. Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'ın ardından II. Prespa Diyalog Forumu'na katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programdaki değişiklik nedeniyle konuşmasının iptal edilmesinin ardından ikili temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Hırvatistan ilişkileri, Ukrayna ve Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ele alındı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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