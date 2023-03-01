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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hindistan'da

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hindistan'da

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Hindistan'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Hindistan'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Hindistan'a geldi. Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde başkent Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

G20 Hindistan Dönem Başkanlığı çerçevesinde 1-2 Mart tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda insani yardımlar ve afet yardımları, gıda ve enerji güvenliği, terörizmle mücadele, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve kalkınma işbirliği başta olmak üzere küresel gündemde öne çıkan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacak. Çavuşoğlu ayrıca Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 23. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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