Çavuşoğlu: "Herkes Türkiye'yi dünyadaki gelişmeleri yönlendirebilen ülkeler arasında görüyor" - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herkes Türkiye'yi dünyadaki gelişmeleri yönlendirebilen ülkeler arasında görüyor" ifadelerini kullanarak, "Kıbrıs Türk'ünün haklarını kimseye yedirmeyiz yedirmeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları çerçevesinde Türk sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev'de bir araya gelmesinin ardından Lapta bölgesinde düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Türkleriyle buluştu. Etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Müzakere heyeti ile son gelişmeleri değerlendireceğiz. Rum tarafı güven artırıcı adımlar ya da tedbirler diye eskiden gündeme getirdikleri müzakereleri sulandırmaya çalıştıkları konuları yeniden ambalajlayıp satmaya çalışıyorlar" dedi.

"HERKES TÜRKİYE'Yİ DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ YÖNLENDİREBİLEN ÜLKELER ARASINDA GÖRÜYOR"

Dünyadaki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, dengelerin değiştiğini, enerji ve gıda güvenliği krizi olduğunu belirterek, "Türkiye olarak bu gelişmeler çerçevesinde gelişmeleri yönlendiren ülkelerdeniz. Seven sevmeyen dünyanın her bir yerinden Latin Amerika'dan Afrika'ya Asya'dan Avrupa'ya herkes Türkiye'yi dünyadaki gelişmeleri yönlendirebilen ülkeler arasında görüyor" dedi. Türkiye'nin izlediği politikalar sayesinde gelişmelere yön verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu da durup dururken olmaz izlediğiniz politikalar sayesinde olur. İlkeli, dengeli, adil ve objektif ama aynı zaman gücünüzle orantılıdır. Oyunu kurabilmek içinde güçlü olacaksanız, size karşı kurulan oyunları da bozmak için güçlü olacaksınız. Yeri geldiğinde sahada yeri geldiğinde masada da güçlü olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde sahada ve masada güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye demek güçlü bir KKTC demektir" dedi. Sıkıntılar olduğunu fakat bunların aşılabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Ecdadımız Kıbrıs Türk'ünü korumak için canını ortaya koydu. Biz dayanışmayla omuz omuza çok badireler ve zorluklar atlattık. Türkiye Kıbrıs Türk'ünü hiçbir zaman yalnız bırakmadı" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA EGEMEN EŞİTLİK VAR, SİYASİ EŞİTLİK DEĞİL"

Önemli olanın Kıbrıs'ta kurulan oyunları bozmak olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Biz artık Kıbrıs'ta da ezberleri bozduk. Yıllardır federasyon için müzakere yaptık. Fakat Rum tarafı sizlerle hiçbir şeyi paylaşmak istemediği için federasyonla ortaya çıkan planları ve projeleri reddetti. Crans-Montana'da masayı devirdi. Bundan sonra egemen eşitlik var, siyasi eşitlik değil. Yani iki devletli çözüm. Kıbrıs Türk'ünün egemenliğini herkese kabul ettirmek için çalışıyoruz" dedi.

"RUM TARAFI SAMİMİYSE TÜRK TARAFININ SİYASİ EGEMENLİĞİNİ TANIYACAK VE İŞBİRLİĞİNE GİDECEĞİZ"

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan gayriresmi 5+1 toplantıda iki devletli çözümün ortaya konduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Sadece düşüncülerimiz değil. Çözüm önerilimizi de masaya koyuyoruz. Güven artırıcı adımlar konusunda biz varız. Ama genel anlamda çözümün içindeki bazı önemli unsurları içinden çıkarıp güven artırıcı önlemler veya adımlar olarak pazarlamaya çalışmalarının arkasındaki sebebi çok iyi biliyoruz. Bu tür tuzaklara hiçbir zaman düşmeyiz. Rum tarafı samimiyse Türk tarafını eşit olarak görmek istiyorsa. Siyasi egemenliğini tanıyacak ve işbirliğine gideceğiz" dedi.

"KIBRIS TÜRK'ÜNÜN HAKLARINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ YEDİRMEYECEĞİZ"

Rum tarafının Kıbrıs Türk'ünün Akdeniz'deki hidrokarbon sahalarında hakları olduğunu ifade ettiğini ama hakça paylaşıma ise yanaşmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Yıllardır bizim ve KKTC'nin teklifleri ortada. Biz hem Kıbrıs Türk'ünün hem de Türkiye'nin haklarını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Bu anlamda gereken adımları atıyoruz. Aynı zamanda hakça paylaşıma var olduğumuzu da gerek Avrupa'ya gerek tüm dünyaya gösteriyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'nun yarına kadar sürmesi öngörülen KKTC ziyaretinde, Türkiye ile KKTC heyetleri ile beraber Kıbrıs sorunu ve bu çerçevede ulusal davayı ilgilendiren konuların görüşülmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika