Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi

Filistin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi.

Filistin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi.

Filistin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile İkinci Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısına katılan Çavuşoğlu, daha sonra Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasında kardeşlik köprüsü olan Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla görüştük. Filistinlilere Türkiye Burslarını daha da artıracağız" dedi. - RAMALLAH

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title