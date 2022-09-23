Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Popescu ile görüştü Politika Haberleri - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Popescu ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki temasları kapsamında Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile görüştü. - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Popescu ile görüştü NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki temasları kapsamında Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkevi'nde Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile görüştü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Mevlüt Çavuşoğlu Gheorghe Popescu Moldova Politika Güncel Haberler

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