Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Endonezya'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Endonezya'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Endonezya'dayız" açıklamasında bulundu. Bali'de düzenlenecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında, çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu'nun toplantılar çerçevesinde ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu yarın Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA'nın 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da ev sahipliği yapacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika G20 Liderler Zirvesi Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezya'da - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.